Джей энд Ти Банк начал процедуру присоединения Московского Нефтехимического Банка. Уведомление об этом опубликовано на сайте Банка России.

Московский Нефтехимический Банк является стопроцентной «дочкой» Джей энд Ти Банка. Акционеры последнего приняли решение о присоединении МНХБ к материнскому банку на внеочередном общем собрании 20 января, сообщается на сайте «Джей энд Ти».

Предполагаемый срок завершения реорганизации Джей энд Ти Банка в форме присоединения «дочки» — 25 марта 2020 года (возможно изменение указанного срока по факту прохождения реорганизационных процедур), уточняется в уведомлении для кредиторов.

Напомним, летом 2019 года было объявлено о присоединении к Джей энд Ти Банку «Банкхауса Эрбе» . В 2018-м к Джей энд Ти Банку был присоединен банк «Хованский» .

В октябре прошлого года СМИ писали, что Джей энд Ти Банк рассматривает покупку банка «Славянский Кредит», но в финучреждениях это не комментировали.

Джей энд Ти Банк — «дочка» одноименного чешского банка (J&T Banka).



Согласно данным рэнкинга Банки.ру, на 1 декабря 2019 года Джей энд Ти Банк занимал 139-е место среди кредитных организаций РФ по размеру активов, Московский Нефтехимический Банк — 244-е.