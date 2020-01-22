Предложением смогут воспользоваться компании, осуществляющие регулярные отгрузки продукции, оказывающие услуги или выполняющие работы на условиях отсрочки платежа.

Факторинг позволяет оперативно снизить дебиторскую задолженность, запланировать расходы и пополнить оборотные средства, увеличить рентабельность бизнеса за счет увеличения скорости оборотного капитала. Факторинговое финансирование может быть осуществлено на основании электронного реестра, без предоставления в банк отгрузочных документов на бумажных носителях. Услуга доступна для поставщиков федеральных торговых сетей, промышленных предприятий, производственных компаний.

Основными преимуществами факторинга являются возможность получать финансирование без залога, быстрое пополнение оборотных средств, сокращение и исключение кассовых разрывов,

Как отметил заместитель председателя правления Инбанка Роман Власов: «Мы настроены и дальше наполнять продуктовую линейку банка финансовыми предложениями, востребованными рынком. На сегодняшний день факторинг является привлекательным беззалоговым инструментом, который помогает предприятиям оперативно увеличить оборотный капитал».