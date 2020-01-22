Глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов допускает возвращение цен на нефть к 100 долларам за баррель, так как новых открытий крупных месторождений пока нет.



«Сегодня мы имеем дело с исчерпаемыми запасами — потребление растет, открытий, к сожалению, больших нет. [Поэтому] это возможно», — сказал Алекперов ТАСС.

Он отметил, что за свою жизнь наблюдал как очень высокие, так и очень низкие цены на нефть, поэтому говорить о конце эпохи высоких цен преждевременно.

В декабре 2019 года, комментируя цены на нефть, Алекперов говорил, что уровень 63—64 доллара за баррель устраивает как производителей, так и потребителей.

При этом в прогнозе по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года «ЛУКОЙЛ» допускает рост цен до 90 долларов за баррель. Однако в случае реализации сценария, включающего радикальные решения в области борьбы с потеплением и более низкий спрос, цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель. Другой сценарий, при котором потребность в новых проектах составит 46 млн баррелей в сутки, допускает рост цен на нефть до 70 долларов за баррель.