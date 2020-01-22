Российский рынок акций вчера следовал мировым аналогам – индекс РТС опустился на 0,8% до 1 634 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,3% до 3 209 пунктов – на фоне ухудшения настроения в связи с распространением на азиатских рынках опасного вируса, понижения кредитного рейтинга Гонконга и понижения прогноза мирового экономического роста МВФ. Акции энергетических компаний показали наихудшую динамику, так как из-за снижения аппетита к риску глобальные инвесторы сторонились акций циклических отраслей. Курс рубля ослаб на 0,4% до 61,79 руб./долл., следуя другим европейским валютам на фоне ухода инвесторов в защитные активы. Снижение цен на нефть в конце торгового дня приостановилось и по итогам вторника Brent опустилась на 0,8% до 64,79 руб./барр., несмотря на перебои в поставках в Ливии. Это связано с тем, что на рынке нефти сохраняется переизбыток предложения. Европейские рынки акций снижались – индекс StoxxEuro600 опустился на 0,2% на фоне всех вышеперечисленных опасений.

Мы ожидаем, что сегодня рост на российском рынке акций возобновится: Мы ожидаем, что сегодня рост на российском рынке акций возобновится на фоне улучшения ситуации в мире (инвесторы позитивно отреагировали на то, что Китай может сдержать распространение коронавируса) и назначения нового российского правительства, что предусматривает смещение приоритетов правительства с бюджетной консолидации к политике ускорения темпов экономического роста за счет нацпроектов.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Экономический советник президента Андрей Белоусов назначен первым заместителем председателя правительства; НЕЙТРАЛЬНО

Новый премьер-министр Михаил Мишустин вчера вечером представил членов нового правительства. Главной новостью стало назначение помощника президента по экономическим вопросам Андрея Белоусова первым заместителем председателя правительства. Напомним, что ранее эту должность занимал Антон Силуанов, который сохранил за собой пост министра финансов в новом правительстве. Второй сюрприз связан с назначением в состав нового правительства двух высокопоставленных региональных чиновников: губернатор Пермского края (который с 2010 по 2017 работал в правительстве Москвы) Максим Решетников назначен Министром экономики, а заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин (который с 2001 до 2010 был министром строительства в республике Татарстан) получил должность заместителя председателя правительства. На наш взгляд, структура нового правительства указывает на то, что фокус экономической политики сейчас смещается с консолидации бюджета и бюджетных вопросов к проблеме роста; на первый план выходят нацпроекты как главный инструмент экономического роста на ближайшие годы, а ускорение роста инвестиций будет основываться на расширении строительной активности по всей стране. Тот факт, что Антон Силуанов сохранит за собой должность министра финансов указывает на то, что, по крайней мере, в ближайшем будущем бюджетные ограничения по расходам сохранятся: тем не менее, поскольку Федеральное агентство по управлению госимуществом будет подотчетно Минфину (тогда как ранее Минэкономразвитию), правительство сосредоточит свое внимание на росте неналоговых бюджетных доходов. В более долгосрочной перспективе повышается риск смягчения бюджетной политики, особенно если реализация нацпроектов в 2020 г. не сможет обеспечить ожидаемые темпы роста ВВП (которые, по заявлению Владимира Путина, должен превысить рост мирового ВВП в 2021 г.). Таким образом, новое правительство выглядит более сложным для ЦБ, который в прошлом выигрывал от координации ужесточения бюджетной и монетарной политики при замедлении темпов инфляции до своего ориентира.

Российские компании и банки погасили внешних долгов примерно $10 млрд в 2019 г., минимальный объем с 2014 г.; ПОЗИТИВНО

ЦБ вчера представил статистику по внешнему долгу за 2019 г. Цифры указывают на то, что корпоративный внешний долг, то есть долг компаний и банков, составил $399 млрд на конец года, не изменившись с конца 2018 г. Вместе с тем, следует иметь ввиду, что за стабильностью этой цифры в большей степени стоит сильный курс рубля и эффект курсовой переоценки номинированного в рублях внешнего долга. Что касается изменения чистого внешнего долга, наши предварительные расчеты указывают на его снижение на $10 млрд, главным образом, на фоне продолжающихся погашений банками. В целом это говорит о сильном замедлении темпов снижения долговой нагрузки на корпоративный сектор в сравнении с 2018 годом, когда она снизилась примерно $30 млрд; чистое погашение за 2019 год в $10 млрд оказалось и самым незначительным с 2014 г. Подобная ситуация отражает смягчение санкционных рисков, и мы считаем этот тренд хорошей новостью для курса рубля, который, по нашим ожиданиям, может укрепиться до 57-60 руб./$ в 1П20.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

ВТБ (ВЫШЕ РЫНКА): глава ВТБ прокомментировал некоторые события в банке в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО

Вчера в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе председатель правления и президент ВТБ Андрей Костин прокомментировал некоторые важные события в банке. Среди позитивных новостей следует отметить следующие: во-первых, ВТБ планирует рекомендовать коэффициент дивидендных выплат на уровне 50% чистой прибыли, что соответствует дивидендной доходности 8% для миноритарных акционеров при текущих уровнях котировок; во-вторых, новый выпуск акций маловероятен. Уход из банка зампредправления Дмитрия Олюнина – негативная новость, хотя мы не ожидаем, что это повлечет за собой сильные изменения в нынешней стратегии банка. Вчера в ходе торгов акции ВТБ повысились в цене на 3% на Московской бирже, тогда как сам индекс Мосбиржи опустился на 1%. Даже после их ралли на 42% с середины мая (против роста индекса Мосбиржи на 22% за аналогичный период), акции все еще недооценены, торгуясь по коэффициенту P/BV 2020П на уровне 0,55x (то есть на 10% ниже среднего мультипликатора за последние 2 года).

Дивиденды: подтверждены чистая прибыль за 2019 г. на уровне 200 млрд руб. и коэффициент дивидендных выплат на уровне 50% – УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО...

Учитывая принцип равной дивидендной доходности по всем типам акций (в соответствии с 2017-2018 гг.), по нашей оценке, дивиденды на одну обыкновенную акцию составят 0,00384 руб., что эквивалентно дивидендной доходности на уровне примерно 8%. Акции позитивно отреагировали на эту новость – хотя менеджмент банка уже неоднократно сообщал свои планы по дивидендным выплатам, некоторые инвесторы все еще могут закладывать в котировки риски их выполнения (учитывая опыт прошлого года).

…с возможной коррекцией дивидендов по привилегированным акциям – УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО.

Г-н Костин не исключает некоторой коррекции дивидендов по привилегированным акциям. На наш взгляд, в случае списания некоторых кредитов оборонному сектору (о чем ранее сообщалось в СМИ) эту нагрузку может полностью понести государство через снижение дивидендов по привилегированным акциям. В итоге это никак не скажется на дивидендах миноритарным акционерам. Эта новость позитивна для динамики акций, так как, на наш взгляд, она указывает на то, что банк занимает дружественную позицию в отношении миноритарных акционеров, что особенно важно в свете потенциальной приватизации.

Приватизация: новый выпуск акций маловероятен – УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО.

Глава банка сообщил о том, что новый выпуск акций ВТБ (о чем недавно упоминали госчиновник) маловероятен. Мы считаем, что позиция по капиталу ВТБ (8,9% по коэффициенту Н1.1 против минимальных 8%, включая надбавки) не требует нового выпуска. Некоторый потенциал роста коэффициента (вплоть до 50 б. п., согласно данным банка) ожидается в связи с сокращением коэффициента риска по корпоративным кредитам “инвестиционного класса” (с 100% до 65%, начиная с 1 января 2020).

Первый заместитель правления банка Дмитрий Олюнин покинет свой пост уже в январе – УМЕРЕННО НЕГАТИВНО.

Как сообщил Андрей Костин, Первый заместитель правления банка Дмитрий Олюнин покинет свой пост уже в январе. Г-н Олюнин пришел в банк в начале 2018 г. Он отвечал за стратегию и трансформацию бизнеса ВТБ. После того как г-н Олюнин покинет банк, большинство его должностных обязанностей перейдет непосредственно к президенту ВТБ. Рынок может негативно отреагировать на эту новость, хотя мы не ожидаем, что уход из банка г-на Олюнина повлечет за собой сильные изменения в нынешней стратегии банка.

Евгений Кипнис: ekipnis@alfabank.ru (Старший аналитик)

Глава Якутии предложил продать алмазы АЛРОСы в Гохран: ПОЗИТИВНО

В интервью агентству “Интерфакс” глава республики Якутия Айсен Николаев поделился мерами по поддержанию устойчивости потока дивидендных выплат со стороны АЛРОСы на фоне восстановления алмазной отрасли. Предложение уже было направлено президенту России и министру финансов. Если в бюджете Якутии будет серьезная нехватка средств в 2020 г., то Минфин готов обсуждать возможность выкупа алмазного сырья в Гохран. Речь идет о закупке на сумму до $1 млрд, что может быть эквивалентно около 7,4 млн карат, или на 23% превышать ориентир по продажам на 2020 г. (32 млн карат). Такая поддержка продажам гарантирует устойчивый СДП, который может быть направлен на дивидендные выплаты акционерам. Российскому правительству в лице Росимущества принадлежит 33% акций АЛРОСы, Республике САХА (Якутия) – 25% акций, остальные акции находятся в свободном обращении на рынке.

ММК: операционные результаты за 2019 и 4К19; НЕЙТРАЛЬНО

MMK (MMK: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $9,8/ГДР) вчера представил операционные результаты за 4К19. В соответствии с прогнозом компании, показатели отражают сезонное снижение спроса. Объемы продаж стальной продукции снизились примерно на 4% к/к. Между тем, объемы продаж горячекатаного и холоднокатаного проката российского подразделения выросли соответственно на 4% к/к и 5% к/к на фоне переориентации продаж на экспортные рынки и завершения стадии реконструкции Стана 2500, что отчасти должно нейтрализовать слабость цен на сталь. Доля продаж ММК на российском рынке превышает 90%. Это объясняет снижение средних цен реализации на 13% к/к за тонну в 4К19, так как внутренняя премия была аномально высокой в течение первых 9 месяцев прошлого года. Компания сообщила о начале восстановления цен на сталь как на внутреннем, так и на экспортном рынках в конце 4К19. По данным Metal Expert, цены на горячекатаный рулон (4-12 мм, CPT, включая НДС) на внутреннем рынке выросли с 38 500 руб. в декабре 2019 до 43 000 руб. по февральским контрактам 2020 г., тогда как экспортные бенчмарки на горячекатаный рулон подскочили с $380/тонну, FOB до $480/тонну, FOB. Благоприятная динамика цен на сталь, вероятно, поддержит финансовые результаты за 1К20. По ожиданиям ММК, цены на сырье стабилизируются на уровнях 4К19. Тем не менее, ралли цен на железную руду после празднования Китайского Нового года, вызванное периодом традиционного пополнения запасов в Китае, может оказать давление на рентабельность ММК из-за отсутствия собственной железорудной базы. В то же время благодаря технической модернизации углеобогатительной фабрики после реконструкции в 2К19 ММК смог увеличить объемы производства концентрата коксующегося угля в 4К19. Мы ожидаем, что цены на высококачественный коксующийся уголь восстановятся до $170-180/тонну, FOB в 1П20.

Основные показатели мы приводим ниже:

Совокупные продажи товарной продукции в 4К19 составили 2 781 тыс. тонн, снизившись на 4% к/к.

Совокупные объемы продаж горячекатаного проката выросли на 3% к/к до 1 173 тыс. тонн, тогда как объемы продаж холоднокатаного проката выросли на 5% к/к до 260 тыс. тонн.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью остается высокой и составляет примерно 47%. Снижение отгрузок оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием в 4К19 связано с пополнением складских запасов на фоне сезонного снижения спроса со стороны строительного сектора.

Производство концентрата коксующегося угля составило 721 тыс. тонн, что на 15% выше к/к.

Производство железной руды выросло на 5% к/к до 678 тыс. тонн

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела) Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)