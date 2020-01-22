АФК «Система» планирует провести IPO интернет-ретейлера Ozon до конца 2021 года, сообщил ТАСС основной бенефициар «Системы» Владимир Евтушенков в кулуарах Всемирного экономического форума.

«Я думаю, в следующем году точно», — сообщил он.

Ранее Евтушенков говорил, что размещение российской компании может произойти на Лондонской и Московской биржах.

Ozon — один из крупнейших российских интернет-ретейлеров, чей ассортимент на конец ноября насчитывал 2,5 млн товарных наименований. Оборот интернет-ретейлера Ozon за III квартал 2019 года вырос на 97% в годовом выражении и составил 16,9 млрд рублей без учета НДС (19,2 млрд рублей с НДС). Основными владельцами Ozon являются АФК «Система» и Baring Vostok. При этом АФК «Система» владеет 21,9% акций напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema_VC («Системе» принадлежит 80%).