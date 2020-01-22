Банк «Уралсиб», Райффайзенбанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк привлечены к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях», свидетельствует информация на сайте Центробанка.

Три постановления в отношении «Уралсиба» (одно от 18 ноября 2019 года и два от 27 декабря), два в отношении «Райффайзена» (от 23 декабря) и по одному в отношении Альфа-Банка (от 27 декабря) и Тинькофф Банка (от 23 декабря) вступили в законную силу 21 января.

Во всех случаях банки привлечены к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

По всем постановлениям банкам назначены штрафы. По указанной статье КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Напомним, что ЦБ ранее уже привлекал эти банки к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.