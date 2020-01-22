Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 2019 год составила 6,6 млрд рублей, увеличившись на 26,9% по сравнению с 2018-м. Такие предварительные данные по итогам года в соответствии РСБУ приводятся в релизе банка.

В частности, его чистый процентный доход составил 23 млрд рублей (плюс 4,1% по сравнению с результатом 2018 года), чистый комиссионный доход — 7 млрд (плюс 26,8%), чистый убыток от операций на финансовых рынках — 559 млн рублей (против дохода в 3,8 млрд за 2018 год). Выручка уменьшилась на 5,2% в годовом выражении до 30,7 млрд рублей, операционные расходы — на 10% до 14,2 млрд.

Активы банка по итогам прошлого года составили 667,1 млрд рублей (плюс 2,4% по сравнению с данными на 1 января 2019-го).

Кредитный портфель на 1 января 2020 года достиг 395,6 млрд рублей (плюс 7,3% за годовой период). Объем кредитов корпоративным клиентам составил 299,5 млрд рублей (плюс 3,8% по сравнению с 1 января 2019 года), физическим лицам — 96 млрд (плюс 19,6% за год). По состоянию на 1 января 2020 года уровень просроченной задолженности равнялся 5,4%.

Объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг на 1 января 2020 года составил 415,9 млрд рублей (плюс 0,7% за год). Объем средств юридических лиц на указанную дату равнялся 169,4 млрд (плюс 1,6% за год), физических лиц — 246,4 млрд рублей (плюс 0,1%).

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ («Базель III»), на 1 января 2020 года составил 81,8 млрд рублей (плюс 9,4% по сравнению с 1 января 2019 года). Норматив достаточности основного капитала банка на 1 января 2020 года составил 9,7% (при регулятивном минимуме в 6%), норматив достаточности собственного капитала — 14,8% (при регулятивном минимуме в 8%).



В релизе банка уточняется, что по итогам учета событий после отчетной даты показатели могут быть скорректированы. Данные на 1 января 2019 года учитывают СПОД, на 1 января 2020-го — не учитывают.