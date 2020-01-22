Банк «Московское Ипотечное Агентство» исполнил предупреждение Федеральной антимонопольной службы РФ, которая в декабре прошлого года выявила признаки недобросовестной конкуренции при продвижении кредитной организацией своих услуг. Об этом в среду сообщается на сайте ФАС.

Антимонопольщики 18 декабря 2019 года выдали КБ «МИА» предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Как поясняется, банк «МИА», продвигая свои услуги на собственном официальном сайте, в первую очередь выделял не качество и характеристики предлагаемого обслуживания, а факт участия правительства Москвы в уставном капитале, преподнося это в качестве фактора надежности.

В ФАС указывают, что «предлагаемые услуги в основном связаны с возможными рисками потери денежных средств для клиентов», при этом наличие государственного или муниципального участия в капитале кредитной организации не влияет на исполнение ею своих обязательств, так как Российская Федерация и ее субъекты не отвечают по обязательствам кредитных организаций. Соответственно, этот критерий не повышает финансовую устойчивость и платежеспособность таких организаций.

В ФАС также напоминают, что в его совместном с Банком России информационном письме , опубликованном в августе 2018 года, говорилось о недопустимости продвижения финансовыми организациями своих услуг путем использования информации о государственном или муниципальном участии в их уставном капитале.



КБ «МИА» исполнил предупреждение антимонопольного органа, исключив предоставление на сайте информации об участии в его уставном капитале правительства Москвы в качестве преимущества для клиентов банка.



«Выданное предупреждение заложило основу для применения мер антимонопольного реагирования при выявлении аналогичных действий других кредитных организаций. ФАС России и ее территориальные органы будут активно применять практику пресечения недобросовестной конкуренции, которая выражается в продвижении своих услуг за счет наличия в уставном капитале банка государственного или муниципального участия», — прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

