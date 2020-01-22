Агентство по страхованию вкладов подвело итоги работы по выплате страхового возмещения вкладчикам рухнувших банков в 2019 году.

Так, в IV квартале 2019 года страховые случаи наступили в отношении восьми банков: Данске Банка, Эксперт Банка, Чувашкредитпромбанка, «Кредитинвеста», Кредпромбанка, Староосколькского Агропромбанка (Осколбанка), Кранбанка и Невского Банка. Размер страховой ответственности АСВ по указанным банкам составил 16,1 млрд рублей перед 82,1 тыс. вкладчиков, в том числе перед вкладчиками-юрлицами (5 тыс. малых предприятий) — 0,9 млрд.

В IV квартале страховое возмещение, в том числе по ранее наступившим страховым случаям, получили 33,2 тыс. вкладчиков на общую сумму 14,9 млрд рублей, в том числе 2,3 тыс. малых предприятий — на 0,8 млрд.

В общей сложности в 2019 году страховые случаи наступили в отношении 24 банков — участников системы обязательного страхования вкладов. Годом ранее имели место 57 страховых случаев.

Общий объем страховой ответственности АСВ по страховым случаям, наступившим в 2019 году, составил 56,7 млрд рублей перед 215,9 тыс. вкладчиков, в том числе 2 млрд — перед 11,5 тыс. малых предприятий.

Денежные средства 208 тыс. вкладчиков (96,45% от общего количества вкладчиков) размещены во вкладах, по которым страховое возмещение составляет 100% суммы вклада, то есть вклады полностью покрываются страховой выплатой.

По состоянию на 1 января 2020 года страховое возмещение получили 101,5 тыс. вкладчиков на общую сумму 54,2 млрд рублей, что составило 95,55% от общего размера страховой ответственности АСВ по страховым случаям 2019 года. В том числе 5,3 тыс. субъектов малого предпринимательства получили компенсации на 1,8 млрд рублей (около 90,27% общего размера страховой ответственности агентства перед ними).

В 2019 году средний срок начала агентством выплат составил 6,7 рабочего дня. В 2018 году этот показатель был равен 7,8 рабочего дня, в 2017 году — 9,1 рабочего дня.



В прошлом году страховку получили также 28,1 тыс. вкладчиков 247 банков по ранее наступившим страховым случаям на общую сумму 5,3 млрд рублей.