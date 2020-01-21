Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в последнем квартале прошлого года продолжили сокращать вложения пенсионных резервов в акции и сейчас такие инвестиции находятся на пятилетнем минимуме, пишет «Коммерсант» . Так, вложения в акции составили приблизительно 155 млрд рублей против почти 160 млрд рублей кварталом ранее. При этом в относительном выражении доля инвестиций в акции опустилась к 11% от агрегированного портфеля пенсионных резервов российских НПФ.

Динамка в инвестициях аккумулированных НПФ средств по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) совпадает с той, которая наблюдалась в прошлом году по пенсионным накоплениям, когда вложения в акции также достигли минимумов за пять лет. Это происходило на фоне внутренней санации фондов, а также ужесточившихся регуляторных требований ЦБ.

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, крупные пакеты неликвидных акций, сформированные в рамках прежней инвестиционной политики лидерами корпоративного НПО, с разным темпом под давлением требований регулятора и дальше будут уходить с балансов фондов. Это скажется и на агрегированном портфеле акций по пенсионным резервам. Эксперт отмечает, что будет другая тенденция: инвестиции в рыночные акции, а не стратегические активы. Динамика будет зависеть от показателей российской экономики, внешнего фона, а также склонности НПФ к риску, поясняет Митрофанов.