В приложении «Суперчек» теперь можно оплатить товары в магазине без очереди в кассу. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс.Маркета», поясняя, что для этого покупателю нужно в магазине отсканировать штрихкоды товаров через приложение и там же оплатить покупку.

В «Яндекс-Маркете» напоминают, что в июле «Суперчек» запустили в режиме бета-теста , потом подключили функцию сканирования товара . Теперь в приложении появилась оплата с помощью привязанной банковской карты , включая оплату через Apple Pay, следует из сообщения.

«Сервис Scan2Go избавляет покупателей от очередей в магазинах, а ретейлерам дает возможность повысить пропускную способность торговых точек. Сейчас функция работает в сетях «ВкусВилл» и «Улыбка радуги». Актуальные адреса магазинов можно посмотреть в приложении», — говорится в релизе.



Функция уже доступна в приложениях на iOS и Android.