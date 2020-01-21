Именно так работает решение «Диасофт», которое вошло в аналитический отчет Forrester «Now Tech: Digital Banking Platforms», наряду с ведущими мировыми цифровыми платформами для поддержки банковского бизнеса.

Эксперты Forrester считают, что цифровые банковские платформы призваны улучшить процессы обслуживания клиентов и открытия счетов, сократить время вывода на рынок новых продуктов и услуг и обеспечить высокую гибкость бизнеса. В своем отчете Now Tech: Digital Banking Platforms аналитики Forrester проанализировали 35 цифровых банковских платформ от ведущих мировых вендоров. Представленные компании значительно различаются по размеру, функциональным возможностям решений, географии присутствия и целевым рынкам. Отчет помогает оценить преимущества каждого поставщика и выбрать партнера, исходя из размера компании и поддерживаемого функционала.

Платформа «Диасофт» была создана на базе признанных мировых практик для поддержки цифровых банковских проектов, цифровой трансформации банков и финансовых компаний. «Диасофт» помогает компаниям обеспечить поддержку требований цифровой экономики, выстроить собственный цифровой бренд, интегрироваться в цифровые банковские экосистемы и повысить качество обслуживания клиентов за счет применения инновационных инструментов и технологий. Включение «Диасофт» в список ведущих поставщиков финансовых технологий в очередной раз доказывает успешность продуктовой и бизнес-стратегии компании, ее способность предвосхищать и быстро адаптироваться к трендам и требованиям рынка финансовых услуг.

Источник: Компания «Диасофт»