Рынок потребительского кредитования не охладился после того как 1 октября 2019 года ЦБ ввел показатель долговой нагрузки (ПДН) населения, сообщают «Известия» .

Так, в Сбербанке и ВТБ утверждают, что выдача займов осталась на прежнем уровне — идет плановый органичный рост розничного кредитного портфеля при стабильном уровне одобрения. Впрочем, в 2020 году темп прироста рынка кредитования все же должен будет замедлиться — примерно вдвое, добавили в банках. В других системно значимых организациях тенденцию прокомментировали так же. В остальных кредитных организациях отметили, что банки, специализирующиеся на необеспеченном потребительском кредитовании и имеющие ограничения по доступу к капиталу, действительно снизили свою активность.

По данным ЦБ, приведенные к годовому выражению темпы прироста необеспеченного потребительского кредитования за три месяца показали замедление с 20,2% в октябре до 17,8% в декабре 2019 года. Как поясняют аналитики, объем выдаваемых займов наличными вырос год к году лишь на 15,9%, до 5 трлн рублей в 2019-м, в то время как в 2018-м — на 46%, до 4,3 трлн рублей. Замедление произошло из-за накопленного эффекта ранее предпринятых регулятором мер по повышению надбавок к коэффициентам риска и введения ПДН. Охлаждение рынка потребкредитования будет продолжаться в 2020 году, прогнозируют аналитики, годовые темпы роста этого показателя замедлятся до 12—17%.

ПДН повлиял прежде всего на некрупных региональных игроков, которые первыми ощутили на себе ужесточение, считают эксперты. В отличие от них лидеры рынка могут выбирать, кого кредитовать, а кого нет, в зависимости от нагрузки на капитал. Доходы населения не растут, поэтому часть заемщиков могут столкнуться с трудностями в обслуживании ссуд, введение повышенных коэффициентов в зависимости от уровня ПДН затруднит их возможности перекредитоваться, поясняют эксперты.