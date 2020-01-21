СМП Банк предлагает оформить новую карту «РЖД-Мир» со специальной программой лояльности.

Обслуживание будет стоить 99 рублей в месяц, но при совершении покупок за календарный месяц на сумму от 10 тыс. рублей будет бесплатным.

По программе лояльности «РЖД Бонус» за покупки от 100 рублей предусмотрено начисление баллов, которыми в дальнейшем можно компенсировать стоимость железнодорожных билетов. Начисляется 1 балл за каждые 30 рублей, потраченные по карте на покупки, и 500 приветственных баллов (начисление приветственных баллов производится при сумме покупок от 3 тыс. рублей в первый месяц после активации карты).

Снятие наличных в банкоматах и ПВН банка (и в банках-партнерах) осуществляется бесплатно, а в банкоматах других кредитных организаций комиссия составляет 1%, минимум 100 рублей.



«Данная карта привлекает внимание возможным бесплатным годовым обслуживанием и наличием специальной бонусной программы, позволяющей экономить на покупке железнодорожных билетов», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.

