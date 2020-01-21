Сбербанк в рамках усовершенствования сервисов по сделкам с недвижимостью, обеспечивающих безопасность расчетов, ввел для физических лиц в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» опцию оформления аккредитива без посещения банковского офиса. Для этого достаточно ознакомиться с условиями аккредитива и подтвердить их, поясняется в релизе банка.

Все оформление проходит в режиме онлайн у партнеров-застройщиков, использующих интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» или сервис «СберAPI» для создания проекта заявки на аккредитив. Чтобы найти заявку на аккредитив в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», клиенту нужно отсканировать QR-код в офисе продаж или воспользоваться поиском по слову «аккредитив» в приложении. Статус по оформленному аккредитиву («действующий», «исполнен») клиенты могут увидеть в мобильном приложении в разделе «Аккредитивы».

Первым партнером, использующим данный сервис, стала компания «Абсолют Недвижимость».



«Оформление аккредитива онлайн — это уникальное предложение на рынке, которое позволит существенно сократить время сделки, — комментирует старший управляющий директор управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко. — Сейчас с помощью приложения можно оформить аккредитив по сделкам, в которых недвижимость приобретается за счет собственных средств клиентов и без использования эскроу-счетов, однако в ближайшее время линейка возможностей данного продукта будет расширена».

