Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская Alibaba планируют на Всемирном экономическом форуме в Давосе объявить о создании новой платежной системы в России. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы планируем объявить о важном новом взаимодействии с Alibaba в секторе платежных систем, где мы объявим о создании новой платежной системы в России, где российская сторона будет иметь контролирующие акции», — сказал он.