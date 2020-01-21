Президент России Владимир Путин изменил структуру правительства и назначил новый состав правительства. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Согласно одному из указов, первым заместителем председателя правительства РФ назначен Андрей Белоусов.

Руководителем аппарата правительства назначен Дмитрий Григоренко. Пост представителя президента в ДФО занял Трутнев Юрий. Также заместителями председателя правительства назначены Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Министром внутренних дел назначен Владимир Колокольцев, министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Зиничева Евгения. Пост Министра иностранных дел сохранил Сергей Лавров. Также сохранил пост министра обороны Сергей Шойгу. Министром юстиции назначен Анатолий Чуйченко.

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