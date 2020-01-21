Доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти РФ по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года. Это первый шаг по реализации проекта «Доступный Интернет», идею которого предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, сообщили в Минкомсвязи.

Для абонентов трафик не будет тарифицироваться, а в случае нулевого баланса абонент также сможет заходить на указанные ресурсы.

Такое решение было принято на совещании и. о. главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова с крупнейшими операторами связи, пояснили в пресс-службе министерства.