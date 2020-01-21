Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики до 2,9% в 2019 году, до 3,3% в 2020-м и 3,4% в 2021-м, говорится в бюллетене фонда «Перспективы развития мировой экономики» . В октябрьском докладе МВФ ожидал роста глобальной экономики на 3%, 3,4% и 3,6% соответственно.



«Это небольшое снижение прогноза на 0,1 процентного пункта на 2019 и 2020 год и на 0,2 процентного пункта на 2021 год в основном объясняется пересмотрами в сторону снижения прогноза по Индии. В отношении прогнозируемого восстановления мирового роста сохраняется неопределенность. Оно по-прежнему в значительной степени зависит от подъема в странах с формирующимся рынком, находящихся в тяжелом экономическом положении и имеющих недостаточно высокие показатели, на фоне стабилизации роста на уровнях, близких к существующим, в странах с развитой экономикой», — говорится в документе.



Эксперты отмечают предварительные признаки того, что уровень активности в торговле, возможно, преодолевает свою нижнюю точку спада. «Если первая фаза соглашения между США и Китаем будет последовательно выполняться, ожидается, что к концу 2020 года она уменьшит совокупное негативное воздействие напряженности в торговле на мировой ВВП с 0,8% до 0,5%», — считают аналитики.

В странах с развитой экономикой прогнозируется небольшое замедление роста с 1,7% в 2019 году до 1,6% в 2020 и 2021 годах. «Страны с экономикой, зависимой от экспорта, такие как Германия, должны выиграть от повышения внешнего спроса, тогда как в США, по прогнозу, рост замедлится по мере убывания воздействия бюджетного стимула», — прогнозируют эксперты.



В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в МВФ ожидают повышения темпов роста с 3,7% в 2019 году до 4,4% в 2020 году и 4,6% в 2021 году. Это на 0,2 п. п. ниже предыдущего прогноза на оба года. Наиболее значительную часть этого пересмотра прогноза эксперты связывают с Индией, где произошло резкое замедление роста вследствие стресса в небанковском финансовом секторе и слабого роста доходов сельского населения.

Прогноз роста в Китае на 2020 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,2 п. п. до 6% с учетом достигнутого торгового соглашения с США.

«Повышение темпов мирового роста в 2020 году характеризуется высокой степенью неопределенности, поскольку зависит от улучшения показателей роста в испытывающих экономический стресс странах, таких как Аргентина, Иран и Турция, и странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, имеющих недостаточно высокие показатели, таких как Бразилия, Индия и Мексика», — поясняется в бюллетене.

В целом, подчеркивают аналитики, в мировой экономике по-прежнему преобладают риски ухудшения ситуации, несмотря на позитивные новости в области торговли и уменьшение опасений Brexit без достижения договоренности.

«Новые факторы напряженности могут возникнуть в торговле между США и Европейским союзом, и может возобновиться напряженность в области торговли между США и Китаем. Такие события наряду с усиливающимися геополитическими рисками и нарастающими социальными волнениями могут свести на нет либеральные условия финансирования, выявить факторы финансовой уязвимости и серьезно ослабить экономический рост», — предупреждают эксперты.



В странах, где инфляция остается невысокой, следует продолжать проводить мягкую денежно-кредитную политику. Поскольку ожидается, что процентные ставки будут длительное время оставаться на низком уровне, следует на упреждающей основе использовать макропруденциальные инструменты, чтобы не допустить накопления финансовых рисков.



«В заключение, хотя наблюдаются признаки стабилизации, прогнозируемый мировой рост остается вялым, не прослеживается явных признаков прохождения поворотной точки. В свете этого недопустимо успокаиваться на достигнутом, мир нуждается в укреплении многостороннего сотрудничества и мер политики на национальном уровне, чтобы можно было добиться устойчивого подъема на благо всех», — резюмируют в МВФ.

