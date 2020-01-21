В рамках реализации проекта «Доступный Интернет» не исключается возможность предоставления бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам, сообщили в пресс-службе Минкомсвязи. Ведомство готово обсуждать компенсацию затрат операторам на отключение тарификации для этих ресурсов.

«Обсуждается. Нужно выработать механизм компенсаций», — ответили в Минкомсвязи на вопрос, обсуждается ли включение в список социально значимых ресурсов соцсетей, мессенджеров и поисковиков.

Вместе с тем, как уточнил представитель министерства, вопрос компенсации операторам затрат на обеспечение доступа к порталу госуслуг и сайтам ведомств не обсуждается.

Ранее сообщалось, что доступ к таким ресурсам по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года.