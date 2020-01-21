Госдума досрочно освободила Василия Поздышева от должности члена совета директоров Банка России в связи с его переходом на другую работу.

Соответствующее решение было принято на основании поступившего в Госдуму представления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в связи с увольнением Поздышева из Банка России по собственному желанию. В соответствии с законом о ЦБ членом его совета директоров может быть только сотрудник Банка России.

Поздышев был назначен Госдумой на должность члена совета директоров ЦБ 16 июня 2015 года сроком на пять лет. Набиуллина в декабре поясняла, что Поздышев, занимавший ранее также должность зампреда ЦБ, с 2020 года покинет свой пост и станет председателем совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Поздышев стал зампредом ЦБ в 2014 году, до этого с 2012 года занимал пост директора департамента банковского регулирования Банка России. На посту зампреда Поздышев курировал разработку и реализацию подходов ЦБ в области банковского регулирования и надзора, разработку и реализацию мер снижения системных банковских рисков и консолидации банковского сектора, работу УК ФКБС, взаимодействие с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Базельским комитетом по банковского надзору.