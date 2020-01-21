Большой приток средств на российский рынок акций, начавшийся на прошлой неделе после отставки правительства и назначения нового премьер-министра Михаила Мишустина, вчера продолжился. Оба российских индекса вчера шли вверх – индекс РТС прибавил 0,5% и закрылся на отметке 1 646 пунктов, а индекс Московской биржи вырос на 0,7% до 3 219 пунктов.

Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет снижаться, однако сообщения о новом составе правительства могут возобновить рост: Мы ожидаем, что российский рынок акций в первой половине дня будет снижаться на фоне менее оптимистичного настроения на мировых рынках после того как МВФ понизил прогноз мирового экономического роста на 2020 г., а также в связи с опасениями на азиатских рынках по поводу распространения нового вируса в регионе. Российский инвесторы в целом будут двигаться в боковом тренде до момента объявления новых назначений в правительстве, которые, как мы ожидаем, появятся уже в середине дня.

Федеральный бюджет России исполнен с профицитом 1,8% ВВП; НЕОДНОЗНАЧНО

НЛМК: операционные результаты за 4К19; НЕЙТРАЛЬНО

Федеральный бюджет России исполнен с профицитом 1,8% ВВП; НЕОДНОЗНАЧНО На первый взгляд, 2019 г. в России прошел под знаком стимулирующей бюджетной политики – бюджетный профицит снизился с 2,7% ВВП в 2018 г. до 1,8% ВВП в 2019 г.; рост доходов в 2019 г. составил всего 4% г/г, тогда как расходы выросли на 9% г/г. Тем не менее, замедление роста бюджетных доходов и снижение профицита бюджета, по сути, отражают снижение цен на нефть – цена Brent опустилась с более $70/барр. в 2018 г. до $64/барр. в прошлом году. В то же время цена на нефть, балансирующая бюджет, то есть индикатор, который мы используем для расчета масштаба бюджетного стимулирования или бюджетного ужесточения, то есть с учетом очистки от нефтяного фактора, снизилась с $50/барр. в 2018 г. до $49/барр., продемонстрировав некоторое снижение. Его сложно трактовать как сигнал к ужесточению бюджетной политики, но оно явно указывает на то, что бюджетная политика не смогла стать стимулирующей. В итоге совсем не удивительно, что рост ВВП по итогам прошлого года прогнозируется на уровне всего 1,3% г/г, что, в основном, связано с ростом потребления на фоне поддержки, которую оказал экономике ЦБ, понизив ключевую процентную ставку.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

НЛМК: операционные результаты за 4К19; НЕЙТРАЛЬНО

НЛМК (NLMK: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $27,6/ГДР) вчера представил операционные результаты за 4К19, которые завершают еще один продуктивный год. Несмотря на капитальный ремонт на производственной площадке в Липецке летом 2019 г., компания смогла увеличить объемы продаж плоского и сортового проката на годовой основе, тогда как совокупные объемы продаж стали незначительно снизились (на 3% г/г) по итогам года. НЛМК отмечает сезонное снижение спроса в 4К19, что отразилось в цене на стальную продукцию. Отчасти это может быть нейтрализовано снижением цен на сырье. В последнем квартале года компания отгрузила на внутренний рынок 43% своей продукции, что на 1% выше в квартальном сопоставлении, тогда как объемы продаж на экспорт выросли на 2% к/к на фоне увеличения поставок слябов на NBH и возобновления производства чугуна. Спад производства железной руды стал следствием проведения ремонтных работ. Объемы продаж железной руды по итогам 2019 г. не изменились, объемы реализации окатышей выросли на 4% г/г. НЛМК продолжает выигрывать от 100%-й интеграции в железную руду и ведет добычу на одном из самых эффективных открытых месторождений в мире, расположенном в 300 км от основных производственных мощностей предприятия. Спотовые цены на железную руду составили $95/т, CFR, Китай (62% Fe). Мы отмечаем продолжающееся снижение объемов продаж на рынке США. НЛМК планирует представить свою новую стратегию в марте 2020 г.

Ключевые показатели мы приводим ниже:

Производство стали выросло на 1% к/к (-10% г/г) до 3,8 млн тонн. Объемы продаж выросли на 4% к/к на фоне увеличения производства чугуна.

Объемы реализации плоского проката на российском рынке выросли на 16% к/к на фоне увеличения объемов реализации горячекатаного проката на 36% к/к и роста объемов реализации полуфабрикатов на экспорт на 39% к/к.

Объемы продаж российского подразделения по производству сортового проката снизились на 3% к/к на фоне снижения объемов продаж сортовой заготовки.

Объемы реализации горнодобывающего подразделения снизились на 5% на фоне снижения объемов производства.

Объемы реализации в США сократились на 14% на фоне снижения сезонного спроса. Объемы реализации на европейских рынках выросли на 9% к/к после проведения ремонтных работ и восстановления спроса на толстый лист в ноябре и декабре.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела) Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)