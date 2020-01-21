Депутаты Госдумы предложили проект федерального закона «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником», который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента. Об этом пишет «Российская газета» .

В Госдуме напоминают, что с 2016 года в России начали действовать ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», целью которого было упорядочение отношений между кредитором и заемщиком. Однако за прошедшее время количество жалоб граждан на действия так называемых коллекторов продолжает только расти, пояснил один из авторов законодательной инициативы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Сергей Вострецов.

По его словам, коллекторы осуществляют взаимодействие как с должниками, так и с третьими лицами с нарушениями закона, а сотрудники правоохранительных органов часто не реагируют на жалобы граждан. Депутат считает необходимым запретить на территории РФ деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.



Сергей Вострецов также добавил, что банки и микрофинансовые организации (МФО) должны сами тщательнее отбирать заемщиков, детально анализируя их кредитные истории и доходы.