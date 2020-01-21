В Москве завершено расследование уголовного дела о хищении из Соцэкономбанка 1,3 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . В особо крупном мошенничестве обвиняются бывшие председатель правления этого кредитного учреждения Юрий Коваль и его заместитель Олег Ромбах.

Расследование уголовного дела началось в 2011 году по факту преднамеренного банкротства Соцэкономбанка, заявителем выступило Агентство по страхованию вкладов. Банк лишился лицензии в 2010 году и остался должен клиентам более 1,1 млрд рублей. В 2017 году следствие установило, что к банкротству кредитного учреждения привели мошеннические действия его руководителей. По версии следствия, в период с 23 марта по 26 октября 2010 года банк приобрел векселя почти трех десятков коммерческих организаций более чем на 1,3 млрд рублей.

Покупка ценных бумаг оплачивалась Соцэкономбанком на счета фирм, которые были клиентами банка. По результатам анализа движения средств удалось выявить признаки, свидетельствующие о проведении транзитных операций. В ходе расследования также было установлено, что практически все продавцы векселей имели «признаки недобросовестных организаций».

Все эти факты, а также другие доказательства, включая показания свидетелей, привели следствие к выводу о том, что в данном случае имел место банальный вывод активов