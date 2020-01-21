Банк России получил уведомление Экспобанка о начале процедуры реорганизации, сообщает пресс-служба регулятора.

«Экспобанк… уведомляет о начале процедуры реорганизации общества с ограниченной ответственностью «Экспобанк» и публичного акционерного общества «Курский промышленный банк» в форме присоединения ПАО «Курскпромбанк» к ООО «Экспобанк», — говорится в сообщении Центробанка.

Как сообщалось ранее, Экспобанк завершит процедуру объединения с Курскпромбанком до конца первого полугодия 2020 года. У банков сохранится существующая бизнес-модель, отмечал предправления Экспобанка Алексей Санников. В результате присоединения капитал Экспобанка составит более 20 млрд рублей.

«Принято решение о юридической и технологической интеграции балансов, а также продуктовых линеек, в рамках которой сохранится существующая бизнес-модель выделенной структуры, а у клиентов Центрально-Черноземного региона появятся новые возможности», — комментировал Санников.

На базе Курскпромбанка будет создан Центрально-Черноземный филиал, тем самым Экспобанк расширит географию присутствия и будет представлен в Курске, Воронеже, Орле и Белгороде.