При заключении договора потребительского кредита (займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой , наиболее значимые условия договора, требующие согласования с заемщиком, должны будут излагаться в форме таблицы. Соответствующее указание Банка России от 10 декабря 2019 года № 5350-У вступит в силу с 30 января 2020 года, указано в сообщении пресс-службы регулятора.

К таким условиям, в частности, относится информация о сумме кредита (займа), сроках его возврата, процентной ставке, способах исполнения обязательств по договору, включая бесплатный способ, а также сведения об услугах, оказываемых кредитором за отдельную плату, и готовности кредитора уступить права требования по договору третьим лицам.

Условия ипотечного договора, не перечисленные в табличной форме, могут указываться вне таблицы либо приводиться после нее.

«Табличная форма, которая уже используется при заключении договоров потребительского кредита (займа), облегчает для заемщика понимание основных условий заключаемых договоров. Такой подход способствует наиболее эффективному информированию потребителя, а следовательно, более обдуманной оценке им своих рисков при принятии решения о получении кредита (займа) и более ответственному отношению к выполнению обязательств по кредиту (займу)», — поясняют в ЦБ.



Действие нормативного акта будет распространяться на все организации, осуществляющие деятельность по предоставлению гражданам ипотечных потребительских кредитов и займов.