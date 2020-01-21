Сбербанк , ВТБ и Газпромбанк обратились в правительство с просьбой внести серьезные поправки в законопроект о защите инвестиций , пишут «Известия» . Они хотят получить такие же гарантии стабильности условий бизнеса, как и инвесторы в проекты, берущие у них деньги в долг.

Так, представители Газпромбанка предлагают вписать кредитные организации в законопроект как «финансирующие лица». Это следует из приложения к письму зампредправления банка Елены Борисенко к Максиму Орешкину. Предложения ему были направлены еще когда тот был министром экономического развития (ныне он занимает пост и. о. главы МЭР). На совещании в Госдуме, посвященном поправкам в документ, 13 января управляющий директор — начальник центра GR Сбербанка Иван Осколков предложил расширить определение собственных средств инвестора (сейчас под этим понимаются его личные средства) и включить в них внешние займы и привлечение акционерного капитала. Также он просил предусмотреть защиту кредитных организаций от дефолта заемщиков, участвующих в проекте на условиях Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Директор департамента финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитала» Анатолий Суходолов добавил, что под собственными средствами в практике ГЧП и концессий понимаются также возмещаемые налоги. Такой вид капитала также можно было бы включить в определение собственных средств.

Также представители банков отметили необходимость исключить из текста будущего закона ГЧП и концессии: законопроект аннулирует часть обязательств государства перед бизнесом, закрепленных в этих механизмах, что содержит риски неисполнения действующих договоренностей и ставит под угрозу срыва, например, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, говорится в письме Орешкину.

По словам представителей финансовых организаций, они будут ориентироваться на позицию ЦБ. Относительно исключения из законопроекта ГЧП и концессий в Минфине сказали, что регулирование этих механизмов скорректируют. В частности, будет предусмотрено ведение Федеральным казначейством реестра соглашений и объема финансовых обязательств государства. Также создадут закрытый перечень «особых обстоятельств», которые могут приводить к выплатам из бюджета. В Минэкономразвития сказали, что полностью поддерживают предложения по исключению концессий и ГЧП.