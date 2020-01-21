При оплате товаров картой Visa клиенты банка смогут стать участниками еженедельных розыгрышей денежных призов.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо с 20 января по 01 марта 2020 года оплатить покупки картой Visa на сумму от 300 рублей и зарегистрировать фото чека на сайт pay.visa.ru. Еженедельно при оплате любых товаров клиенты Банка ЗЕНИТ смогут выиграть 1000 рублей, а также 50 000 рублей при приобретении продукции в магазине «Пятёрочка». Максимальная сумма выигрыша – 1,5 млн рублей. Его получит покупатель, загрузивший наибольшее количество чеков. Выдача призов победителям будет проходить с 20 января по 31 мая 2020 года. При загрузке первого чека - покупатель получает гарантированные 100 рублей на мобильный телефон.

В акции участвуют все кредитные и дебетовые карты Visa, эмитированные Банком ЗЕНИТ.