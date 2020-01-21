Держатели карт Visa банка «Финсервис», пользующиеся устройствами iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, с 21 января могут оплачивать товары и услуги бесконтактным способом с помощью защищенного платежного сервиса Apple Pay. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы начать пользоваться сервисом Apple Pay, держателю необходимо добавить банковскую карту в платежное приложение Wallet на устройстве Apple», — говорится в релизе.

С помощью Apple Pay можно оплачивать онлайн-покупки в магазинах, приложениях и на сайтах при помощи Touch ID, двойного клика боковой кнопки или Face ID.

Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, а также на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях на Mac, представленных с 2012 года или позднее в сочетании с iPhone или Apple Watch, поддерживающими Apple Pay.

Безопасность проведения операций обеспечивается уникальным цифровым кодом — токеном, который формируется при добавлении карты в приложение Apple Pay и используется при обработке платежей вместо номера карты. Виртуальные реквизиты хранятся на мобильном устройстве в зашифрованном виде.