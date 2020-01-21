После рекордного роста индекс Мосбиржи скорректировался вниз, потеряв во вторник, 21 января, 0,9%. Долларовый индекс РТС потерял к предыдущему торговому дню 1,15%.

Инвесторы распродают акции по всему миру. Европейские и азиатские площадки в минусе. Hang Seng Index просел на 2,81%, SSE Composite Index потерял 1,4%. Аналитики отмечают, что коррекция назревала давно, поскольку, по мнению многих инвесторов, рынки выглядят перекупленными, а новых поводов для роста пока нет.

«Заключение первой фазы американо-китайской торговой сделки уже учтено рынком», — написал в комментарии аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. По его мнению, поводом для коррекции в Азии могла стала вспышка коронавируса в Китае. «Пока сложно сказать, насколько масштабными будут реальные последствия, но инвесторы решили зафиксировать прибыли после ралли», — считает он.

Потенциальные риски эпидемии создают угрозу для потребления в период празднования Нового года в Китае, что может негативно отразиться на его экономике. Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин также полагает, что поводом для коррекции стали сообщения о вспышке коронавируса в Китае. Но это не единственная, по его мнению, причина. Котировки китайских компаний охладило решение Народного банка КНР о повышении курса юаня к доллару, а также возвращение напряженности в торговых отношениях США и Китая. Министерство коммерции КНР объявило о продлении антидемпинговых мер в отношении поставок из США поликристаллического кремния для производства солнечных батарей. Наконец, не улучшили настроений на биржах и обновленные прогнозы МВФ: прогноз фонда по росту мировой экономики на 2020 год понижен до 3,3% против ожидаемых ранее 3,4%.