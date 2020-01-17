Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по страховому случаю банка «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» (ПФС-Банк, Москва) может составить порядка 1,1 млрд рублей, в том числе по вкладам малых предприятий — около 36 млн рублей. Такую предварительную оценку приводит АСВ со ссылкой на последнюю имеющуюся отчетность кредитной организации.

Страховой случай в отношении ПФС-Банка наступил 17 января 2020 года в связи с отзывом его лицензии . Вкладчикам (физлицам, включая индивидуальных предпринимателей, и юрлицам, которые относятся к категории малых предприятий) полагается страховое возмещение в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счетам в валюте страховка рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на дату наступления страхового случая.

Расчеты с вкладчиками ПФС-Банка начнутся не позднее 31 января 2020 года, а банки-агенты для осуществления выплат будут отобраны на конкурсной основе не позднее 23 января.



Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года. Требования вкладчиков к банку, не компенсированные страховкой, будут удовлетворяться в соответствии с установленным законодательством порядком в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации его активов и иного имущества.