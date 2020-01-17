Цена акций «Русала» выросли более чем на 11% на торгах Московской биржи. К 10:00 мск бумаги компании стоили 37,2 рубля. В БКС отмечают, что последний раз на таком уровне акции металлургической компании находились в декабре 2018 года, когда Минфин США сообщил, что намерен снять санкции с компаний, связанных с Олегом Дерипаской.



Участники рынка не понимают причин столь значительного роста котировок, единственное объяснение — рост акций «Норильского никеля», в котором «Русалу» принадлежит свыше 27% акций. В пятницу, 17 января, котировки «Норильского никеля» выросли на 2,3% на волне роста цен на палладий.

«Если за весь 2019 год стоимость палладия выросла на 40%, то с начала 2020 года цены прибавили еще 20%. Похоже, что рановато я продал акции «Норильского никеля», есть ощущение, что они могут прибавить еще», —- написал в комментарии президент ИГ «Московские партнеры».

Еще одна причина роста акций «Русала» может быть связана с вероятностью его включения в индекс MSCI Russia. По оценкам главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко, если это произойдет, вес компании в индексе составит 0,7%, а приток денег пассивных инвесторов в акции «Русала» порядка 30 млн долларов (приток средств активных фондов может оказаться еще выше). MSCI подведет итоги полугодовой ребалансировки всех своих глобальных индексов 12 мая, после закрытия торгов. Они вступят в силу 1 июня. Как ожидается, в российский индекс помимо «Русала» также могут быть включены бумаги TCS Group и «Ростелекома».