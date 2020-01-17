Новым помощником президента по экономике вместо Андрея Белоусова может стать министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает РБК, ссылаясь на Bloomberg.

Действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов может стать первым заместителем премьера Михаила Мишустина, сообщали «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников и подтвердил источник РБК в правительстве. Сейчас обязанности первого вице-премьера исполняет министр финансов Антон Силуанов.

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству. И.о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма также покинет правительство, рассказали источники.

И.о. вице-премьера Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера и продолжит курировать вопросы социальной политики в новом правительстве, сообщили источники издания. Голикова курировала подготовку и отбор конкретных мер «социальной» части послания президента Федеральному собранию. «Логично, что она продолжит работу, и займется его реализацией», — уточнил один из собеседников.