Продажи продуктов категории «умный дом» выросли в России в четыре раза в денежном выражении, сообщили ТАСС представители российских ретейлеров.



«Продукты, которые мы относим к категории «умный дом» (IP-камеры, датчики безопасности, розетки, умные лампочки и комплекты устройств), показали рост на уровне 300% год к году в денежном выражении по группе «М.Видео-Эльдорадо», что обусловлено расширением ассортимента, появлением новых игроков, ростом знания об этих устройствах среди покупателей», — сообщили ТАСС в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

При этом, отметили в компании, наиболее активно растет спрос на комплексные решения, в том числе охранные, которые довольно просты в настройке и использовании и позволяют делать дом или квартиру безопаснее. Также в магазинах сети популярен «умный свет» — лампочки, цвет свечения которых можно менять со смартфона. По словам представителя компании, в целом категория устройств для «умного дома» пока является нишевой по объемам продаж, но имеет высокие шансы на рост и развитие. Наиболее заметными игроками «М.Видео-Эльдорадо» считает Xiaomi, Rubetek и Redmond.

Как пояснил вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов, интерес россиян к устройствам для «умного дома» растет вместе со стремлением людей к ресурсоэффективности, экономии и безопасности. В «Связном» в 2019 году продажи устройств для «умного дома» выросли «в 3,5 раза в натуральном выражении и более чем в четыре раза в денежном». По итогам 2019 года наиболее популярными категориями товаров для дома стали «умные розетки», но также покупатели отдавали предпочтение «умным лампам», центрам управления «умным домом» и «умным колонкам».

«Средняя стоимость устройств за 12 месяцев 2019 года в сравнении с 2018 годом выросла на 16% и составила 1,4 тысячи рублей. Лидером среди брендов по количеству и сумме продаж стал «Яндекс». На втором месте — китайский бренд Xiaomi, тройку лидеров замыкает бренд Hiper», — сообщили в компании.

В 2019 году в категории «умный дом» на маркетплейсе «Беру» пользователи в основном покупали «умные колонки» и комплекты «умного дома» (шлюз и датчики к нему), сказали ТАСС в пресс-службе компании.