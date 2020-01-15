Ушедшие в отставку вице-премьеры и министры не получат денежных компенсаций, пишут «Известия» . Исключение может составить лишь случай, если «парашют» был прописан в контракте чиновника с работодателем, то есть с правительством, рассказал председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов.

Контракты госслужащих или их условия не публикуются, однако в открытом доступе есть примерная форма служебного контракта с государственным гражданским служащим. В примерной форме контракта нет упоминаний о каких-либо компенсациях при отставке.

По словам экспертов, наличие в контрактах членов кабина особых условий о «золотых парашютах» маловероятно — это не те должности, на которые людей уговаривают поступить при помощи бонусов. Уход в отставку для членов кабмина в целом аналогичен увольнению обычного работника по собственному желанию. Однако в отличие от рядовых россиян высшие чиновники могут рассчитывать на значительные пенсии, пояснили эксперты.

Согласно президентскому указу 1995 года, высшие чиновники получают и страховую пенсию (сейчас в среднем по стране —16,5 тыс. рублей), и доплату. Для премьер-министра она составляет 55% или 75% от зарплаты, которую он получал при исполнении обязанностей в зависимости от стажа — 3–6 лет или более. Вице-премьерам и министрам также положена прибавка к пенсии, рассчитываемая как процент зарплаты — она устанавливается в зависимости от стажа. Те, кто пробыл в должности от трех до шести лет, могут рассчитывать на 55% от заработка, 6–10 лет — на 75% процентов, 10–15 лет — 85%, 15 лет и больше — 95%.

В пресс-службе Минтруда сказали, что связанные с условиями работы чиновников вопросы находятся в компетенции Минфина. Там, в свою очередь, рекомендовали обратиться в кабмин.