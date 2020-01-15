Посетители портала Банки.ру смогут принять участие в выборе обладателя премии в номинации «Человек года — 2019»: до 23:59 мск 24 января идет выдвижение кандидатур, после чего на форуме Банки.ру стартует голосование. А пока вы еще можете успеть предложить собственного кандидата.

Конкурс «Человек года» проводится на портале с 2010 года. Победителем традиционно становится тот пользователь Банки.ру, который наиболее активно участвовал в поддержании и развитии базы знаний, чьи деятельность и советы оказались самыми полезными для посетителей в прошедшем году.

Важно отметить, что победителя участники форума выбирают сами, отдавая свои голоса за номинантов. Победителем по итогам 2018 года стал участник форума под ником Карасик .

«Мне как человеку, профессионально не связанному с банковской деятельностью, было неожиданно стать победителем конкурса на финансовом портале — таком авторитетном, как Банки.ру. Информация, которую я размещаю на форуме, изначально собирается для личного использования. Компоновка и обработка всех этих данных для подготовки обзоров по вкладам, конечно, требует значительных временных затрат. Поэтому мне очень приятно, что результаты моих усилий оказались многим полезны и были высоко оценены таким большим количеством участников форума», — прокомментировал пользователь под ником Карасик.

Аудитория форума Банки.ру — порядка 1 млн уникальных посетителей в месяц, ежедневно форум посещает в среднем 30—50 тыс. человек. Накопленная за годы существования портала и постоянно пополняемая база знаний, которыми ежедневно делятся пользователи, сделала форум Банки.ру одним из главных и — что важно — доступных каждому проводников финансовой грамотности в нашей стране.

Ранее звания «Человек года» удостаивались Clevelus (в 2010 году), Ambr (2011), @mike (2012), Tiagr (2013), alan-k (2014), Desperado17 (2015), дай (2016), 5lexxx (2017).