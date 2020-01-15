Министр экономического развития Максим Орешкин в письме главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву указал на основные проблемы в работе созданной при участии его ведомства платформы «Забизнес.рф», пишут «Известия» . Он предложил установить новый порядок работы силовых ведомств, чтобы обращения рассматривались в кратчайшие сроки, конфликт интересов был исключен, а центральный аппарат МВД получил право проводить дополнительные проверки.

Так Орешкин пишет, что к началу 2020 года на ресурсе было зарегистрировано свыше 580 жалоб предпринимателей, и подавляющее большинство из них (59,9%) касались деятельности министерства внутренних дел. Но все обращения МВД рассматривает по регламенту, который Минэкономразвития не согласовывало. В результате, считает Орешкин, не выполняется поручение президента по работе ресурса: затягиваются сроки обработки жалоб бизнеса и не вовлекаются руководители самого верхнего уровня в принятие решений.

Обращения бизнеса зачастую попадают на рассмотрение должностных лиц, в отношении которых их и подавали, пояснили в пресс-службе Минэкономразвития. Там подчеркнули, что в работе «Забизнес.рф» возникают и другие сложности — правоохранительные органы направляют ответы сразу на электронную почту предпринимателей, не размещая документы в их личных кабинетах. Так, платформа не может оценить полноту ответов и оказать дополнительную юридическую помощь заявителям, если решение их не устроило.

По словам экспертов, нарушение сроков рассмотрения обращений — одна из системных проблем работы платформы. Кроме того, из почти шести сотен обращений, зарегистрированных на платформе, только треть поступила в правоохранительные органы: остальные отправили на уточнение или отклонили из-за несоответствия критериям. Также стоит бороться с причинами проблем, которые заставляют бизнесменов подавать жалобы, считают эксперты.