Поддержка российской продукции при госзакупках может ограничиться повышением порога ценовой преференции с 15% до 20%, пишет «Коммерсант» . По словам директора профильного департамента Минфина Татьяны Демидовой, значения пока предварительные, окончательное решение регуляторы должны представить в январе-феврале.

Ценовые преференции действуют при закупках товаров из формируемого Минэкономики перечня и предполагают «снижение» цены российских товаров при оценке ценовых предложений на 15%. При этом контракт заключается по цене поставщика, что вынуждает иностранных поставщиков либо сильнее снижать цены, либо проигрывать торги.

По словам замглавы ФАС Михаила Евраева, вопрос повышения ценовой преференции может быть рассмотрен, но должны быть сделаны соответствующие расчеты, потому что рынки разные — где-то и 15% достаточно, а в каких-то отраслях это должно быть 30%. Скорее всего, надо выходить на двухставочное применение преференций — в обычном и повышенном размерах, отметил он.

Ранее Минфин не поддержал инициативу ФАС по отказу от ограниченного перечня товаров, для которых введены преференции, пояснив, что экономика РФ к этому не готова и администрировать преференциальный режим станет сложнее. Национальные производители добиваются расширения господдержки при госзакупках, ссылаясь на поручение президента Владимира Путина — ранее он требовал увеличить долю российской продукции в объеме заказов по нацпроектам и расширить к ним доступ предприятий оборонно-промышленного комплекса (от них президент ждет диверсификации производства за счет выпуска гражданской продукции).