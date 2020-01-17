Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) представил кредит для сельскохозяйственных товаропроизводителей, говорится в сообщении кредитной организации.

Воспользоваться «Оборотным кредитом под земельные участки сельскохозяйственного назначения» могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и главы фермерских хозяйств. Кредит предоставляется под залог земельных участков сельхозназначения, находящихся в Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

Клиенты могут получить заемные средства в размере до 50 млн рублей на срок до 18 месяцев. Ставка по кредиту — от 9,25% годовых. В случае удовлетворения заемщиком требований правил предоставления из федерального бюджета субсидий по программе Минсельхоза РФ процент по кредиту может быть снижен до 1% — 5% годовых.