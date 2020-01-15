Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени потерял 2 копейки. На 10:10 мск курс доллара понизился на 6 копеек и составил 61,6 рубля, а евро подешевел до 68,63 рубля (минус 5 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу утром динамика рубля может быть смешанной.

«Мы полагаем, что на открытии торгов динамика рубля может быть смешанной. Мы не меняем на сегодня прогнозы по курсу доллара в 61—62 рубля и по курсу евро в 68—69 рублей», — пояснила она.