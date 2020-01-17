После коррекции стоимость акций Bank of New York Mellon Corp. может снова начать расти, считают аналитики «Фридом финанс». По их прогнозам, в перспективе бумага может подняться в цене до 52 долларов. Сейчас на NYSE акции банка торгуются в районе 46,7 доллара, с начала января котировки упали на 7,8%.



Инвесторам не понравилась отчетность банка за 2019 год. Хотя чистая прибыль старейшего американского банка выросла на 5%, однако в основном за счет продажи инвестиций в акционерный капитал других компаний. Без учета разовых факторов чистая прибыль банка упала на 10%, подсчитали аналитики «Фридом финанс». При этом прибыль на акцию превысила консенсус-прогноз рынка примерно на 13% и составила 4,51 доллара, что на 12% выше результата прошлого года.

«Несмотря на отрицательные результаты в части скорректированной выручки и чистой прибыли, банк сократил операционные расходы на 3%. Также продолжаются активные инвестиции в технологии, которые позволят Bank of New York Mellon в дальнейшем получать дополнительные доходы», — отмечает аналитик инвесткомпании Вадим Меркулов.