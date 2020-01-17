Экспобанк до конца первого полугодия 2020 года завершит процедуру объединения с Курскпромбанком. Об этом сообщается в пресс-релизе Экспобанка.

Предправления Экспобанка Алексей Санников прокомментировал, что у банков сохранится существующая бизнес-модель. В результате присоединения капитал Экспобанка составит более 20 млрд рублей. Кредитным организациям также предстоит получить соответствующие разрешения регулятора.

«Принято решение о юридической и технологической интеграции балансов, а также продуктовых линеек, в рамках которой сохранится существующая бизнес-модель выделенной структуры, а у клиентов Центрально-Черноземного региона появятся новые возможности», — заявил Санников.

На базе Курскпромбанка будет создан Центрально-Черноземный филиал, тем самым Экспобанк расширит географию присутствия и будет представлен в Курске, Воронеже, Орле и Белгороде.