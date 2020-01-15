Большинство экспертов считают российский рынок акций перегретым и прогнозируют существенное замедление его роста в 2020 году, пишет РБК. Медианный прогноз опрошенных аналитиков: рост на 8,7 и 10,2% соответственно.

Рост фондового рынка может поддержать рост экономики: МЭР прогнозирует увеличение ВВП в 2020 году на 2% (с учетом последних социальных инициатив Владимира Путина). Экономист «Ренессанс Капитала» по России и странам СНГ Софья Донец оптимистичнее и ждет роста на 2,6% — примерно в два раза выше, чем правительство прогнозировало по итогам 2019 года.

Также рост фондового рынка могут поддержать иностранные инвесторы — российские компании выглядят крайне привлекательно за счет сильных финансовых показателей, хороших денежных потоков и ослабления геополитической напряженности, считают аналитики АТОНа и ждут роста индекса РТС на 15–20%. Эксперты прогнозируют, что основным фактором роста рынка акций в 2020 году станет приток капитала и частных российских инвесторов как минимум на 500 млрд рублей по итогам года. Рынок акций продолжит расти и благодаря дивидендной доходности. В 2019 году она в среднем была около 7%. Ожидаемая доходность на 2020 год составляет около 7,1%, отмечает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, а в АТОНе полагают, что она будет на уровне 7,3%. Аналитики Промсвязьбанка оценивают справедливую стоимость фондового рынка в 3500 пунктов по индексу Мосбиржи вместо текущих 3100.

По словам экспертов, долларовый индекс РТС вырос стремительно благодаря макроэкономической стабильности и позитивной геополитической конъюнктуре. Рынок вырос слишком сильно и уже кажется перегретым, есть существенные риски коррекции — он может просесть на 20–25%, полагают они. Как считает Андрей Кочетков, небольшая техническая коррекция рынку вряд ли повредит, но считать ее разворотом долгосрочной тенденции переоценки российских активов будет слишком поспешно.

Рост рынка в 2020 году будет зависеть от того, что будет происходить на мировых биржах, отмечают аналитики. На фоне президентских выборов в США и угрозы очередного обострения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином может принести на глобальные биржи повышенную волатильность и усилить риски глубокой коррекции широкого класса активов. Если президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, то индексы РТС и Мосбиржи к концу 2020 года, после коррекции, установят новые максимумы, если же он потерпит фиаско, глобальные биржи, включая российские, ждет неминуемое снижение, которое может перерасти в начало «медвежьего» рынка. Если США и Китай, подписав первую фазу торговой сделки с отменой ввода новых взаимных пошлин, начнут продвигаться в разрешении наиболее острых проблем второй части, то в 2020 году фондовые рынки, включая российский, могут продолжить расти приблизительно на 10–15%, рассуждают аналитики. Если этого не произойдет, существенно возрастет вероятность рыночной коррекции и рынки вырастут не более чем на 5–7%.