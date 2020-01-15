В список социально значимых сервисов, к которым граждане получат бесплатный доступ, могут попасть сайты госструктур, а также ресурсы «Яндекса» и Mail.ru Group, считают опрошенные «Известиями» эксперты и участники рынка. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил реализовать проект «Доступный Интернет» — то есть дать россиянам бесплатный доступ к отечественным социально значимым информационным сервисам.

Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков пояснил, что россияне смогут бесплатно пользоваться социальными сервисами даже при отсутствии денег на счете, платить за трафик не придется. По его словам, новый проект будет касаться прежде всего мобильного Интернета, а также части пакетных услуг, в том числе через спутниковую связь, при фиксированном доступе почти все тарифы и так безлимитные. Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин сообщил, что инициатива о внедрении бесплатного доступа к социальным ресурсам находится в проработке.

Эксперт MForum Алексей Бойко считает, что в список социально значимых ресурсов может попасть сайт «Госуслуги», сервисы «Яндекса», Mail.ru Group, а также, вероятно, Rambler. Кроме того, российская «Википедия», если она будет создана. Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин считает, что в этот перечень также стоит внести сервисы банков с госучастием, а также картографические ресурсы «Яндекса» и 2ГИС. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что необходим бесплатный доступ к государственным ресурсам. Речь идет о «Госуслугах», сайтах ведомств, органов муниципального управления, экстренных служб, медицинских учреждений.

Мобильные операторы поддержали инициативу президента и пояснили, что технически готовы обеспечить нетарифицируемый доступ к отдельным сервисам.