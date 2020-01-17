Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Запсибкомбанка на уровне «ruA+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, приемлемой позицией по капиталу и ликвидности, а также адекватными оценками качества активов и уровня корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг банка оказывает умеренно высокая вероятность поддержки со стороны материнской структуры — банка ВТБ», — поясняется в релизе агентства .

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена, с одной стороны, высокой диверсификацией бизнеса банка по направлениям деятельности, а с другой — ограниченными масштабами бизнеса на российском рынке при сильных позициях в домашнем регионе (Запсибкомбанк — крупнейший банк Тюменской области). Вместе с тем значительную концентрацию клиентской базы банка на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку это может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Позитивное влияние на рейтинг оказывает репутационный и синергетический эффект от ожидаемого присоединения Запсибкомбанка к ВТБ во втором полугодии 2020 года.

Нормативы достаточности капитала банка находятся на адекватном уровне, однако наблюдается их снижение в 2019 году на фоне роста активов под риском. При этом устойчивость капитала к реализации кредитных рисков находится на приемлемом уровне. Кроме того, агентство отмечает высокие показатели рентабельности и операционной эффективности деятельности банка.

Основу активов банка составляет кредитный портфель. В структуре кредитного портфеля более половины объема задолженности приходится на ссуды розничных клиентов, преимущественно ипотечные ; корпоративный портфель представлен в основном кредитами крупному бизнесу. Качество ссудного портфеля находится на адекватном уровне: доля просроченной задолженности по розничному кредитному портфелю составила около 2% на 1 декабря 2019 года, по портфелю кредитов, выданных юрлицам, — около 4%, что ниже среднерыночных показателей. При этом обеспеченность ссудного портфеля оценивается как невысокая. Межбанковское кредитование практически полностью представлено депозитами, размещенными в материнском банке. Портфель ценных бумаг существенно сократился за последние 12 месяцев и по-прежнему характеризуется высоким кредитным качеством.

Ключевым источником фондирования кредитной организации являются средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом для ресурсной базы характерна высокая диверсификация по крупным клиентам. Агентство обращает внимание на сокращение запаса балансовой ликвидности у банка в 2019 году вследствие перераспределения части вложений в ценные бумаги в межбанковские кредиты материнскому банку срочностью более месяца, но также отмечает наличие у банка доступа к дополнительной ликвидности. Норматив долгосрочной ликвидности банка в значительной степени зависит от стабильности остатков на клиентских счетах, при этом агентство указывает на крайне высокую оборачиваемость депозитов корпоративных клиентов большой срочности.



Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный. После смены собственника в январе 2019 года ключевым вектором развития кредитной организации стала подготовка к интеграции с банком ВТБ. Запсибкомбанк работает согласно стратегии группы ВТБ на 2019—2022 годы и действует в рамках отдельного согласованного с акционером бизнес-плана. На 2020 год запланировано удержание позиций банка в Тюменской области, увеличение кредитования МСБ и развитие зарплатных проектов.

