Чистый отток капитала из России (чистое кредитование нерезидентов) за прошлый год составил 26,7 млрд долларов, оказавшись почти в 2,4 раза меньше показателя 2018-го. Об этом свидетельствуют данные комментария ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в 2019 году» .

«Сальдо финансовых операций частного сектора сложилось в размере 26,7 млрд долларов США (63 млрд долларов США в 2018 году). Определяющее влияние на указанную величину оказало уменьшение иностранных обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился», — указывают в ЦБ.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Согласно данным, публиковавшимся ранее, чистый отток капитала за 11 месяцев 2019 года равнялся 33,7 млрд долларов. Таким образом, отдельно в декабре был приток в 7 млрд долларов.

По оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2019 году уменьшился до 70,6 млрд долларов со 113,5 млрд в 2018 году. Сказалось как сокращение положительного сальдо торгового баланса, обусловленное снижением стоимостных показателей экспорта топливно-энергетических товаров на фоне ухудшения мировой ценовой конъюнктуры, так и увеличение совокупного дефицита других компонентов счета текущих операций за счет роста импорта услуг и чистой выплаты инвестиционных доходов в пользу нерезидентов, поясняет регулятор.

«Международные резервы Российской Федерации увеличились в 2019 году на 66,5 млрд долларов США (38,2 млрд долларов США в 2018 году) главным образом за счет операций покупки валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила», — говорится также в сообщении ЦБ.



Уточним, что на основании публикуемой Центробанком ежемесячной статистики по резервам можно сделать вывод об их более существенном приросте за 2019 год. Так, на начало дня 1 января 2019-го указано значение 468,495 млрд долларов, на начало дня 1 января 2020-го — 554,359 млрд: разница равна 85,864 млрд. Между тем разница между значениями на 1 января 2019-го и на 1 января 2018-го, то есть прирост за 2018 год, составляет 35,753 млрд долларов.