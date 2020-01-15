Банк России с 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» (регистрационный номер 2410, Москва). Об этом сообщается в материалах на сайте регулятора.

Регулятор принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган. Также банк в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций. Он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, говорится в сообщении.

В банк «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» является участником системы страхования вкладов.