Сервис «Яндекс.Деньги» подключился к Системе быстрых платежей (СБП), став 37-м участником. Теперь через СБП пользователи могут как пополнять свои кошельки в «Яндекс.Деньгах», так и принимать на них переводы от других людей, которые являются клиентами банков — участников системы, сообщает пресс-служба компании.



«Пользователи теперь могут мгновенно пополнять кошельки в «Яндекс.Деньгах» и принимать на них переводы от других людей через Систему быстрых платежей. Для этого даже не нужно вводить номер кошелька — достаточно мобильного номера», — говорится в релизе компании.

Пополнить электронный кошелек через СБП может любой полностью идентифицированный пользователь «Яндекс.Денег».

«Для этого ему нужно открыть приложение своего банка и выбрать перевод через СБП. Дальше человек вводит свой мобильный номер, выбирает «Яндекс.Деньги», указывает сумму и подтверждает перевод. Чтобы получать деньги на кошелек от других людей, которые пользуются услугами банков — партнеров СБП, достаточно дать им свой номер телефона. При желании отправитель сможет также добавить комментарий к переводу», — пояснили в компании.

Отправить перевод в электронный кошелек через СБП можно в приложении любого банка, который к ней подключен. Пользователям доступны и все прежние способы пополнения счета в «Яндекс.Деньгах»: из других электронных кошельков, с банковских карт и счетов, наличными через терминалы и салоны сотовой связи, с баланса мобильного или через системы денежных переводов. С помощью СБП теперь можно также отправлять переводы из кошельков на банковские карты и счета — за эту услугу «Яндекс.Деньги» берут стандартную комиссию.

«Яндекс.Деньги» планируют расширить сотрудничество с СБП и в будущем добавить возможность платежей через нее от физических лиц юридическим.

