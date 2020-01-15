Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Москвы по делу о незаконных финансовых операциях. Подробности уголовного дела приводятся в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Как следует из релиза, фигуранту инкриминируется «осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» (пункт «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, злоумышленник в период с марта по декабрь 2018 года, действуя от имени банковского учреждения, у которого была отозвана лицензия, систематически осуществлял на территории города Одинцово Московской области обмен иностранной валюты на российские рубли. Название банка в сообщении правоохранителей не фигурирует.

В результате противоправных действий обвиняемый получил доход в размере более 20 млн рублей.



В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Одинцовский городской суд.