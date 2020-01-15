Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщил ТАСС в четверг источник в Совете Федерации.

«До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней», — сказал источник.

Он добавил, что сейчас разрабатывается порядок проведения голосования.

Как сообщил источник, Совет Совфеда на заседании 21 января утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию.

«План реализации положений послания президента будет утвержден на заседании Совета палаты во вторник, 21 января», — отметил он.

По словам источника, законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.